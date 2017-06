O povo do Paraná exige transparência, diz Rossoni

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni afirmou ontem (02), durante agenda na região Noroeste do Estado, que a determinação do governador Beto Richa é que todas as ações do executivo estadual sejam transparentes e que a população tenha acesso às informações e ajude na fiscalização.

“A população fez um enorme esforço durante o plano de ajuste. E o governo reconhece e respeita isso. Queremos que o povo paranaense tenha o direito de saber onde os recursos que saem dos impostos estão sendo empregados agora”, garantiu.

A declaração foi feita durante encontro de Rossoni com lideranças políticas e comunitárias da cidade de Guaporema, no Noroeste. Nesta sexta-feira (2), o secretário realizou audiências públicas com prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias em oito municípios da Região Noroeste do Estado. São eles: Japurá, São Manoel do Paraná, Indianópolis, Guaporema, Cidade Gaúcha, Tapejara, Mariluz e Cruzeiro do Oeste.

Balanços

Além de fazer um balanço das obras do governo em andamento na região, durante os encontros anunciou autorizações de financiamentos, pelo governador, e novas obras em áreas como educação, segurança, saúde e infraestrutura.

“Em São Manoel do Paraná, por exemplo, liberamos recursos para a compra de equipamentos pesados para recuperação de estradas, para reforma de escolas e compra de estufas para apoio à agricultura familiar. São municípios pequenos e investimentos que a prefeitura sozinha não conseguiria fazer sem o apoio do governo do Estado”, explicou Rossoni.

Neste sábado, o secretário encerra a agenda de encontros – que começou na quinta-feira (1) com visitas a sete cidades – na região Noroeste com reuniões em Campo Mourão (9hs), Engenheiro Beltrão (11hs30) e Terra Boa (14hs). Os deputados estaduais Márcio Nunes (PSD) e Alexandre Curi (PSB) e Jonas Guimarães (PMDB) acompanham a agenda.