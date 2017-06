Biblioteca Pública amplia horário de atendimento ao público

A partir de hoje (5), a Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza irá ampliar o horário de atendimento ao público. O espaço estará aberto das 7h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, suprindo a uma demanda da população.

O objetivo da ampliação do horário é melhor servir à população e, também, expandir os serviços oferecidos, tornando a biblioteca mais dinâmica, viva e interativa, possibilitando um diálogo maior com a comunidade. Devido a um contingenciamento de recursos, desde o dia 1 de abril de 2016, o local estava atendendo das 10 às 18 horas.

Cesaro ressaltou que a iniciativa é resultado de uma demanda da comunidade, que tem feito diversos pedidos para que a Biblioteca Pública funcione em horário estendido. E também do esforço dos servidores da Biblioteca, que aceitaram mudanças em seus horários de trabalho, devido a importância que isto representa para a população.

“Esta ampliação possibilita que as pessoas que trabalham em horário comercial possam frequentar a Biblioteca Pública, tanto antes de iniciarem seus expedientes, quanto depois de encerrem seus trabalhos”, disse. Segundo o secretário, a medida também resulta de um pedido do prefeito Marcelo Belinati, que solicitou uma revisão dos serviços prestados à comunidade, a fim de buscar a ampliação dos mesmos.

A diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araújo, explicou que quando a Biblioteca abre, às 10 horas, já há diversas pessoas esperando na porta para serem atendidas. E isso demonstra a importância da ampliação do atendimento ao público. “Temos, na Biblioteca, um Mural de Empregos, atualizado diariamente, e isso chama muito a atenção da população, que também tem acesso ao jornal do dia. Por isso, percebemos que, se abrirmos a biblioteca mais cedo, estas pessoas terão mais acesso a estas oportunidades, além de possibilitar o atendimento às pessoas que trabalham no comércio”, frisou.

Projetos - Indo de encontro com o objetivo da atual gestão de ampliar os serviços oferecidos à população, no ano de 2017 foram implantados dois projetos na Biblioteca Pública. O “Literatura na Biblioteca” disponibiliza à comunidade palestras e debates acerca das obras literárias solicitadas no vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E no projeto “Toda quinta tem história”, voluntários realizam a contação de histórias infantis nas bibliotecas do Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais, para as crianças das comunidades da região.

Histórico – Criada em 23 de novembro de 1940, pelo Decreto nº 78, a Biblioteca Pública Municipal de Londrina durante anos não passava de um amontoado de livros nos porões do antigo prédio da prefeitura. Apenas onze anos depois a Biblioteca foi realmente inaugurada, em 4 de setembro de 1951, na Rua Santa Catarina, no mesmo prédio que abrigava o Paço Municipal.

Em 1974, recebeu o nome de Biblioteca Pública "Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza", pelo Decreto nº 114/1974, em homenagem ao ex-governador do Paraná. Após ser transferida para outros endereços, somente em 1984 a biblioteca passou a funcionar na atual sede, ampliando os espaços e proporcionando a criação da Biblioteca Infantil e do Teatro Zaqueu de Melo (antigo tribunal do júri do Fórum), além de oferecer melhores condições de atendimento ao usuário.

Em 2016, a Biblioteca Infantil foi transferida para o prédio da antiga Casa da Criança, e os espaços que foram desocupados passaram a fazer parte do setor de Processamento Técnico da Biblioteca Pública, onde são analisados, catalogados, cadastrados e armazenados os mais diversos tipos de livros que compõem os acervos das Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina.

Atualmente, a Biblioteca atende diariamente uma média de 500 leitores e usuários e conta com vários espaços para estudo e um grande acervo de livros, apostilas e materiais de referência, que podem ser utilizados para consulta no local. O usuário também pode realizar o empréstimo domiciliar de livros, após fazer o cadastro e a carteirinha da Biblioteca.

A Biblioteca possui, ainda, o setor da Hemeroteca, que arquiva as notícias de jornais por assunto, o setor de Periódicos, o Arquivo Retrospectivo e a Sala Londrina-Paraná, que conta com um acervo especializado na história local. Além dos espaços, a Biblioteca também oferece serviços à população, como realização de fotocópias, disponibilização de computadores no Telecentro Comunitário, que permite o acesso gratuito à internet, e também o Mural de Empregos, onde são informadas as vagas de empregos de classificados de jornais e também as vagas disponibilizadas pela Agência do Trabalhador.

