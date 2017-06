FEL abre inscrições para o Grupo Popular de Caminhada e Corrida 

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está recebendo inscrições para o Grupo Popular de Caminhada e Corrida. O projeto é aberto à comunidade e tem como objetivo principal proporcionar mais saúde, bem-estar e qualidade de vida à população londrinense, além de oferecer novas opções acessíveis de esporte e lazer.

O projeto-piloto foi iniciado no dia 22 de março, na atual gestão do prefeito Marcelo Belinati e do presidente da FEL, Fernando Madureira. Com o sucesso das atividades realizadas no Ginásio de Esportes Moringão, a fundação expandiu o projeto para mais dois polos: Praças da Juventude da zona sul e da zona norte. Serão abertas duas turmas de 40 pessoas cada, totalizando 80 vagas.

As aulas serão orientadas por estagiários capacitados, os quais serão supervisionados por professores da FEL com experiência em caminhada e corrida. As inscrições são gratuitas, limitadas e devem ser realizadas nas praças, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. A Praça da Juventude da zona sul fica na Avenida Guilherme de Almeida, ao lado da antiga fábrica Pavillon; a Praça da zona norte fica na Avenida Henrique Mansano, ao lado do Estádio do Café. As aulas inaugurais vão ocorrer no dia 20 de junho, em cada polo.

O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro dos Santos, explicou que, desde de março, muitas pessoas souberam e se interessaram pelo projeto. Desse modo, a intenção da FEL é expandir ainda mais o Grupo Popular de Caminhada e Corrida em outros polos de Londrina. “A importância e o objetivo é levar esses trabalhos gratuitos às comunidades e dar a oportunidade de cada indivíduo ter orientação por pessoas capacitadas para iniciar caminhada e corrida, melhorando, assim, a sua condição de saúde”, completou.

Grupo de corrida popular – SUL

Horário: 7h às 8h

Local: Av. Guilherme de Almeida, ao lado da antiga fábrica Pavilon

Inicio: 20/06

Dias: Terça e quinta-feira

Contato: Leonan Freitas Tolovi - sgtotolovi@hotmail.com

Grupo de corrida popular – NORTE

Horário: 8h às 9h

Local: Av. Henrique Mansano, ao lado do Estádio do Café

Início: 20/06

Dias: Terça e quinta-feira

Contato: Josi Quelle Bayer - josi.quelle@hotmail.com

N.com