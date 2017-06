Ações em todo o Estado marcam a Semana do Meio Ambiente

Para comemorar a Semana Mundial do Meio Ambiente, que se inicia nesta segunda-feira, 5 de junho, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) preparou diversas atividades em todas as regiões do Estado. Haverá caminhadas ecológicas, rally do lixo em rios, palestras, visitas de estudantes aos viveiros do IAP, soltura de pássaros silvestres apreendidos. Serão distribuídas e plantadas mais de 3 mil mudas de espécies nativas para a recomposição florestal em diversas áreas.



As ações têm o objetivo de chamar a atenção da população paranaense para a importância da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.



Os eventos são em parceria com prefeituras, Polícia Rodoviária Federal, associações e instituições da sociedade civil organizada. “É através de parcerias como essas que garantimos a preservação e conservação do meio ambiente, educando e repassando informação. Afinal, só se preserva aquilo que se conhece”, afirma o presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto.



PARA AS REGIÕES - As ações são voltadas para as principais demandas de cada região. “A ideia é intensificar as ações do IAP em todo o Estado, mas também fortalecer a descentralização ambiental, valorizando e apoiando as ações municipais. Quando trabalhamos em conjunto conquistamos mais resultados”, afirma o presidente do IAP.



Entre o plantio de árvores, estão 300 mudas de espécies nativas em torno do manancial de abastecimento de Campo Mourão e de 200 mudas para arborização urbana de Figueira do Oeste, por exemplo.



VIVEIROS – As mudas doadas são todas produzidas em viveiros florestais do IAP, que também receberá visitas ao longo do mês. O viveiro florestal do IAP de Jacarezinho é um dos que receberá alunos de escolas municipais.



O objetivo é promover o conhecimento sobre a diversidade vegetal encontrada na região, as funções das estufas, interferência da vegetação no clima, o processo de desenvolvimento das plantas, a forma como se dá o plantio e o conhecimento de espécies nativas. Elas serão guiadas pelos funcionários do IAP, professores e funcionários das escolas.



Todas as escolas começam a visitação com o conhecimento da estufa com aula explicativa. Ao longo do passeio, os alunos passam entre as mudas, conhecendo sobre as diferenças de tamanho e de desenvolvimento.



FAUNA - Também em Campo Mourão, 100 pássaros nativos silvestres que estavam sendo mantidos ilegalmente em cativeiro serão soltos na natureza. A soltura será realizada nesta segunda-feira (5) às 14 horas na Floresta Estadual de Figueira, em Engenheiro Beltrão.



RESÍDUOS - Para orientar a população sobre a necessidade de destinação correta dos resíduos sólidos, o escritório do IAP em Pato Branco, em parceria com a Sanepar e entidades locais, promove uma visita de estudantes na terça, quarta, quinta e sexta-feira (6, 7, 8 e 9) ao aterro sanitário Municipal e Central de Triagem de Resíduos Recicláveis de Pato Branco. No local os alunos poderão aprender mais sobre a importância da destinação correta dos resíduos sólidos urbanos.



Na quinta-feira (8), o IAP de Curitiba, em parceira com a prefeitura de Campina Grande do Sul, realiza a coleta de lixos eletrônicos. A ideia é alertar a população sobre a necessidade de dar a destinação correta a esses materiais e os danos que eles podem causar ao meio ambiente caso isso não ocorra.



BLITZ ECOLÓGICA - Já na região de União da Vitória, o IAP realiza, junto com a Polícia Rodoviária Federal, uma blitz ecológica na BR 153. Hoje (5), serão distribuídas 300 mudas de espécies nativas diversas no Posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR 153 – km 462, junto com lixo e orientações sobre os cuidados com o meio ambiente nas rodovias.

AEN