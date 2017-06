Saúde informa que manterá vacina contra a gripe para o público-alvo

A Secretaria de Estado da Saúde esclarece que o Paraná mantém a Campanha de Vacinação contra a Gripe para o púbico alvo já definido – crianças entre seis meses a quatro anos, gestantes, mulheres que tenham realizado parto há menos de 45 dias, idosos maiores de 60 anos, doentes crônicos (mediante prescrição médica), profissionais de saúde , indígenas e professores em atividade. A meta é vacinar 90% do público-alvo.



Até esta sexta-feira (2), o Paraná já atingiu 85,5% de cobertura vacinal, com 2,5 milhões de doses aplicadas. O Estado é o terceiro do país em cobertura vacinal nesta campanha, que se encerra no dia 9 de junho.



A ampliação da oferta da vacina da gripe para outros grupos dependerá de análise técnica da COMISSÃO DE INFECTOLOGIA e da Secretaria de Estado da Saúde em consenso com os municípios, de forma a garantir o atendimento pleno para eventuais novos grupos populacionais.



Com o número de doses disponíveis, não é possível atender toda a população paranaense. A Secretaria de Estado da Saúde pede que somente as pessoas incluídas no público alvo da campanha compareçam às Unidades de Saúde para tomar a vacina contra a gripe.

AEN