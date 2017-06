Treino tático deste domingo abriu os trabalhos para o duelo contra o Paraná Clube

Depois de enfrentar o Ceará, a equipe principal do Londrina Esporte Clube retomou a agenda de treinos neste domingo (4), no Estádio do Café. Foi a primeira das duas movimentações do Alviceleste antes da partida das 20h30 desta terça-feira (6), que também será realizada no Café, contra o Paraná Clube, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O expediente começou às 17h30 e terminou por volta das 19h. Oportunidade em que o elenco foi submetido a trabalho tático, que enfatizou o posicionamento do time na saída de bola, em cobranças de faltas e também em escanteios. Finalização terminada, o elenco foi liberado. A agenda de treinos continua na tarde desta segunda-feira (5), no CT da SM Sports.

Com quatro pontos ganhos, o Londrina é o 16º colocado – está a três pontos do grupo dos quatro melhores que, após 38 rodadas, sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Paraná Clube é o 11º, com cinco pontos. Paysandu (10 pontos), Santa Cruz (nove pontos), Juventude (oito pontos) e Vila Nova (sete pontos) formam o atual G4 do BR Série B.

