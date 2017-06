Vem ai a 74ª Expoasa de Assaí e comemoração ao 85º Aniversário de Assaí.

De 09 a 11 de Junho no Centro de Eventos Toyosaburo Ikeda.

Além da tradicional feira agrícola, e mais antiga do setor no país o evento contará com praça de alimentação, festival de Bom Odori e Matsuri Dance.

A atração principal para a festa, será o show com Zé Felipe, o “Bieber do Sertanejo”. Entrada franca.

ASCOM/PMA