Festa Junina abre espaço para cantores e duplas locais

Atenção artistas de Ibiporã que queiram se apresentar na 41ª Festa Junina Municipal:

A administração municipal e a organização da festa decidiram abrir um espaço para que os cantores e duplas locais possam divulgar o seu trabalho no palco. Os interessados em se apresentar na festa - antes dos shows principais -, devem comparecer esta semana, entre segunda e sexta-feira, entre os dias 5 e 9 de junho, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Av. Dom Pedro II, 368, ao lado do Cine Teatro), fazer o seu cadastro, deixar telefone e apresentar as músicas que pretendem tocar. Na Secretaria, podem procurar por Samuel Tavares ou pelos professores da Escola de Música.

Realizada pela administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a 41ª Festa Junina Municipal de Ibiporã será realizada na Praça Pio XII de 14 a 18 de junho, com o apoio de outras Secretarias Municipais, do Parque de Máquinas, SAMAE, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a participação das seguintes entidades sociais: APMIF, ACEI, Capela Santo Alberico do Jardim Éden (duas barracas), Associação do Ballet, PIME - Barraca Missionária e Fazenda da Esperança.

ASCOM/PMI