Rolândia - Distritos recebem veículos para transporte de pacientes

O Prefeito Doutor Francisconi, o Vice-Prefeito Roberto Negrão, o Deputado Estadual Cobra Repórter e a Secretária de Saúde Rosana Alves entregaram na tarde desta sexta-feira (2), carros para os Distritos do Bartira e de São Martinho. Cada Distrito foi contemplado com um veículo Fiat Dobló, que vai ser usado no transporte dos pacientes das Unidades Básicas de Saúde de cada Distrito quando necessitarem de atendimento especializado, fisioterapia ou outros serviços de saúde. Os Distritos não recebiam um novo automóvel específico para este serviço desde 2003.

Os carros dispõem de sete lugares para pacientes e tem ar condicionado para proporcionar mais conforto e comodidade aos usuários durante o deslocamento.

Os recursos para a aquisição são oriundos de emenda parlamentar do Deputado Estadual Cobra Repórter via Incentivo Financeiro de Investimento para implantação de transporte sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, no valor de R$ 120 mil e contrapartida do município no valor de R$ 46.577,32.

Participaram também da solenidade, os Secretários de Desenvolvimento Econômico Dario Campiolo, Administração Fábio Pinto, o Chefe de Gabinete Victor Garcia, os Vereadores Eugênio Serpeloni (Presidente do Legislativo Municipal), Edileine Griggio e Alex Santana, Servidores Municipais do Executivo e do Legislativo e as comunidades dos Distritos.

ASCOM/PMR

