Sema realiza a Semana do Meio Ambiente

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) programou uma série de atividades, que serão realizadas em várias regiões da cidade. O objetivo é sensibilizar toda a população sobre a importância do meio ambiente nas atividades sociais, econômicas e na qualidade de vida.

Segundo a secretária municipal do Ambiente, Roberta Queiroz, a realização da Semana do Meio Ambiente ocorre por meio de parcerias, já que várias entidades e instituições buscam sensibilizar seu público interno ou externo. “Dentre todas atividades, nosso foco principal será o Fórum de Desenvolvimento Regional Sustentável. É um encontro com todo entorno, para se pensar a gestão ambiental articulada e de maneira extraterritorial”, destacou.

Como abertura da Semana, ontem (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorreu o projeto “Descobrindo o Parque”. Os alunos da Escola Municipal Professor Carlos da Costa Branco foram, no período da tarde, até o Parque Municipal Arthur Thomas, para conhecer o espaço de maneira interativa.

O projeto “Descobrindo o Parque” promove uma caminhada no parque, onde os alunos, acompanhados de um monitor, recebem informações sobre a história do parque municipal e seus aspectos físicos, como hidrografia, relevo, vegetação e sobre as espécies de animais que moram no local.

Hoje (6), uma equipe da Sema irá até a Escola Criativa, onde será realizada palestra com o tema Arborização, Resíduos e Mata Ciliar.

A Sema também fará plantios de mudas em diversos locais da cidade. Entre eles, a Bacia do Quati, com previsão de plantio de 200 mudas, no distrito de Lerroville (150 mudas), na Fazenda Refúgio (600 mudas), dentre outras. O plantio será realizado em parceria com a comunidade e empresas da cidade, a partir de amanhã (7), com mudas de ipê branco, ipê amarelo, oiti, escova de garrafa, resedás e manacá.

Fórum – A Sema realiza nesta quarta-feira (7), a partir das 8 horas, o II Fórum de Desenvolvimento Regional Sustentável. O tema desta edição é “Manejo Integrado de Solo e Água”. O encontro, aberto ao público, será no auditório central do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375. Para participar, é necessário fazer a inscrição na hora do evento.

Devem comparecer representantes das associações sindicais da área rural, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina (Consemma), Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB), Emater e outras entidades do segmento.

Roberta adiantou que, durante o Fórum, será apresentada a minuta do projeto de lei que trata do pagamento por serviços ambientais. “É um instrumento da política ambiental que nós estamos trazendo ao Município como pagamento em pecúnia ou em apoios técnicos, para proprietários rurais com excedente de mata ativa ou que façam conservação de nascentes. Vamos trazer o suporte técnico como uma opção, pois às vezes o proprietário rural tem mais interesse nisso, em aprender sobre o manejo da propriedade, conservação de solos, entre outros temas”, explicou.

Caso o projeto de lei seja aprovado, o programa já possui recursos para ser iniciado, oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Biblioteca Móvel – O projeto educativo Biblioteca Móvel Ambiental também irá desenvolver atividades durante a Semana do Meio Ambiente. O projeto integra o programa de Educação Ambiental desenvolvido pela Sema, e tem como objetivo promover a leitura sobre temas relacionados à preservação ambiental. Com um ônibus adaptado, o projeto percorre escolas de Londrina, levando informação e orientação aos estudantes.

Nesta quarta (7) e quinta-feira (8), o ônibus irá até o projeto Viva Vida, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O trabalho é desenvolvido no Centro Social Urbano (CSU) localizado na Rua Atílio Scudeler, Vila Portuguesa. A Biblioteca Móvel Ambiental irá até o projeto na quarta-feira (7) no período da tarde, e na quinta-feira (8), pela manhã.

Na sexta-feira (9), à tarde, é a vez da Escola Municipal Professor Joaquim Vicente de Castro, localizada no Conjunto Cafezal I, receber o ônibus da Biblioteca Móvel. Devem participar da atividade três turmas de estudantes da quarta série. A escola fica na Avenida Presidente Abraham Lincoln, 70.

