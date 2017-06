CMTU altera velocidade máxima na Madre Leônia e Mábio Gonçalves Palhano

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) iniciou nesta segunda-feira (5) a readequação da sinalização viária na avenida Madre Leônia Milito e na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na região sul de Londrina. O objetivo é a padronização da velocidade máxima permitida para as duas vias, que em determinados trechos oscila entre 50 km/h e 60 km/h. O serviço de troca das placas e pinturas no asfalto deve ser finalizado nesta terça-feira (6), mas o cronograma pode ser alterado em função da chuva.

De acordo com o diretor de Trânsito da CMTU, Hemerson Pacheco, o limite de circulação em toda a extensão da avenida Madre Leônia Milito será fixado em 50 km/h. Já na Mábio Gonçalves Palhano os motoristas não poderão exceder a marca de 60 km/h. “A medida vai evitar que os condutores fiquem confusos quanto à velocidade máxima do fluxo nessas vias, que até então variava de local para local”, explicou.

Ele ressaltou, no entanto, que nos pontos de cruzamento e circulação de pedestres, por exemplo, a velocidade deve estar compatível com as condições do trânsito. “Na Madre Leônia os veículos poderão andar até a 50 km/h, mas a avenida possui muitos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. É evidente que essas empresas são polos geradores de tráfego, então o condutor deve estar atento a isso. O aceleramento dos veículos poderá chegar ao teto permitido, mas antes de tudo é preciso sensatez do condutor nas mais diversas situações, de modo a não colocar a vida dos outros e a dele mesmo em risco.”

Mudança - A uniformização dos limites de velocidade em Londrina tem sido realizada pela CMTU gradativamente. O primeiro local a receber as adaptações, no mês de fevereiro, foi a avenida Dez de Dezembro, onde as placas implantadas unificaram o limite de circulação em 60 km/h. A medida ocorre baseada nas especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para as vias arteriais, caracterizadas por interseções em nível, presença de semáforos, possibilidade de acesso a lotes lindeiros e ruas secundárias, que fazem ligação entre as diversas regiões da cidade.

N.com