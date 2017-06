Escola do Distrito de Paiquerê realiza festa junina

Os alunos da Escola Municipal Armando Rosário Castelo vão participar neste sábado (10), a partir das 16 horas, de uma festa junina, na sede da unidade escolar, que fica na Rua Alcina Alves Camargo, s/n, no Distrito Paiquerê. Toda a comunidade está convidada para participar.

Na festa, as 205 crianças, do 1º ao 5º ano, vão fazer apresentações de dança, de quadrilha e poderão participar de diversas atividades lúdicas típicas de festas caipiras, incluindo brincadeiras como bola na lata e pescaria. Os professores estão organizando também quitutes típicos da época como bolo típico, quentão, canjica, espetinhos, pasteis, pipoca e outros.

O objetivo é valorizar a cultura local e mostrar a importância do caipira e de todos os alimentos produzidos no campo. “Nossa intenção é valorizar o local onde estamos, mostrando para as crianças o valor de cultura caipira, do campo, da natureza e do local. Assim, trabalhamos a questão da perda da timidez e proporcionando espaços de lazer”, disse o diretor da unidade escolar, Jadir Reis de Mattos.

Além da festa junina, que visa valorizar a cultura típica do local, a escola municipal realiza projetos como o de valorização de arquitetura local e de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

N.com