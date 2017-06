UEL incentiva doação de agasalhos e cobertores

A época mais fria do ano chegou e as temperaturas mais baixas exigem cobertores e roupas para manter todos aquecidos de solidariedade. Pensando nisso, a Pró-reitoria de Extensão (PROEX) divulga a partir a campanha "A solidariedade aquece!", que visa arrecadar agasalhos em prol das pessoas carentes, e também em situação de rua.

As doações podem ser realizadas durante este mês em caixas que estão disponíveis nas Secretarias dos Centros de Estudos, Biblioteca Central, no Ambulatório de Especialidades do HU (AEHU) , Hospital Universitário (HU), Restaurante Universitário (RU), Curso Especial Pré-Vestibular (CEPV), Secretaria do Gabinete da Reitoria, e Assessoria de Tecnologia de Informação (ATI) e na Pró-reitoria de Extensão (PROEX).

Realização - A iniciativa é da Proex, em parceria com o Centro de Ciências da Saúde (CCS). Com o tema A solidariedade aquece! Só se apegue em fazer o bem: DOE AGASALHOS!, a expectativa é arrecadar quantidade significativa de roupas e cobertores. Toda arrecadação será encaminhada à Fraternidade Toca de Assis, localizada no Jardim do Sol. A Toca de Assis acolhe moradores de rua e também ajuda moradores carentes do Jardim Interlagos (zona leste).

Para aumentar a participação das pessoas na Campanha, a Divisão de Integração Comunitária, da Proex, irá promover a Caixa Itinerante, com o objetivo de arrecadar roupas que estão nos chamados "achados e perdidos" em escolas de dança, teatro, música e outras instituições.

Mais informações pelo telefone 3371 45 92.

Agência UEL