Fase regional dos Jogos Escolares do Paraná envolve 40 mil alunos

A primeira fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) acontece nesta semana e vai envolver aproximadamente 40 mil estudantes das redes de ensino municipal, estadual, federal e particular. Os alunos competem nas modalidades individual (atletismo, xadrez e tênis de mesa) e coletiva (basquete, futsal, handebol, vôlei de quadra e de praia). A fase segue até dia 11.



Nesta etapa participam estudantes dos Núcleos Regionais de Educação (NRE) da Área Metropolitana Norte, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Loanda, Paranaguá, Ponta Grossa e Wenceslau Braz.



Os estudantes do ensino regular são divididos em classes de acordo com a idade: classe A, de 15 a 17 anos; classe B, de 12 a 14 anos. Já os alunos com deficiência (ACD) competem em classes de acordo com a idade e modalidade esportiva.



Segundo a coordenadora estadual dos JEPs, Márcia Tomadon, a competição traz vários benefícios aos estudantes. “O esporte é um instrumento transformador que contribui para que o estudante aceite regras e se transforme em um cidadão com valores coletivos. Esse é o nosso objetivo, fomentar o esporte e valores socioculturais em nossos estudantes”, destacou Márcia.



CURITIBA – Cerca de 3 mil alunos de 80 escolas vão competir pela regional da Capital. O chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, Lourival de Araújo Filho, destacou que a competição vai além da prática esportiva. “Os jogos proporcionam aos alunos experiências que ultrapassam o espírito competitivo, como a convivência e o respeito ao próximo que também está competindo”, disse.



O técnico pedagógico do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Aluízio da Rosa, destacou que o grande número de escolas participantes dessa edição dos JEPs é resultado das ações esportivas promovidas pela pasta nas escolas da rede estadual. “São programas e projetos esportivos que despertam o interesse dos estudantes pela prática esportiva. O esporte é um fenômeno transformador porque agrega valores sociais, éticos e morais. Esses são alguns dos objetivos dos jogos, além a prática esportiva”, disse.



SEGUNDA FASE REGIONAL – Entre 23 e 29 de junho será promovia a segunda fase da etapa regional. Participam estudantes das escolas pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação de Apucarana, Área Metropolitana Sul, Assis Chateaubriand, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibaiti, Laranjeiras do Sul, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.



JEPs – Os Jogos Escolares do Paraná são realizados em parceria pelas secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Turismo. A competição vai envolver aproximadamente 100 mil estudantes em diversas modalidades esportivas individuais e coletiva nas fases regional, macrorregional e final.



A etapa macrorregional está marcada de 05 a 09 de julho e a fase final nos dias 21 e 29 de julho (primeira etapa) e 11 a 19 de agosto (segunda etapa).



A abertura da fase regional em Curitiba contou com a presença de estudantes, professores, diretores, pais, representantes da comunidade escolar, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado de Esporte e Turismo, Polícia Militar do Paraná (PM-PR) e Secretaria Municipal de Educação de Curitiba.

