Rolândia recolhe livro de conteúdo inapropriado enviado pelo MEC

A Secretaria de Educação está recolhendo o livro “Enquanto o sono não vem”, das escolas municipais. Na avaliação da equipe pedagógica da Secretaria, o material tem conteúdo inapropriado para a faixa etária a qual é destinado, de seis a oito anos e, por isso, não será ofertado aos alunos. A obra de José Mauro Brant, da Editora Rocco, está no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), e veio encaminhado pelo Ministério da Educação.

Em um dos contos do livro, “A triste história de Eredegalda”, o pai sugere a ideia de se casar com uma de suas filhas, que acaba morrendo no fim da história. A Secretaria Municipal de Educação informa que os volumes serão devolvidos com um parecer técnico-pedagógico com a devida explicação.

ASCOM/PMR