Diminui percentual de consumidores com nome incluído no SPC ACIL

Os números do Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) da Associação Comercial e Industrial de Londrina – ACIL, mostram que o consumidor está mais atento ao seu comprometimento de renda e conseguindo honrar seus compromissos financeiros. “Embora as vendas no varejo ainda não tenham retomado a pujança que o comércio gostaria de ver, o que se verifica é que as pessoas estão muito atentas para não perder a condição de bons pagadores”, ressalta Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.

Menos 15,9% consumidores tiveram seu nome incluído no SPC ACIL no mês de maio quando comparado ao mesmo mês de 2016. Quando considerados os cinco primeiros meses de 2017, na comparação com o mesmo período de 2016, o recuo no número de inclusões de nomes na condição de devedores está menor em 14,5%.

Também auspiciosos são os números de pessoas que deixaram a lista de restrição de crédito. Na comparação deste mês de maio com maio de 2016, 45,2% mais consumidores conseguiram regularizar suas dívidas e entrar no rol dos bons pagadores. Na comparação com o período de janeiro a maio de 2017 com o mesmo período de 2016, o percentual é positivo em 2,2%.

“Isto reforça a expectativa pela recuperação da economia, pois mostra uma base grande de consumidores com potencial de tomar crédito em compras de maior valor agregado”, avalia Rambalducci.

ASCOM/ACIL