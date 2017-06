Prefeito Marcelo Belinati recebe representantes de entidades socioassistenciais

Durante o encontro, foi anunciado o reajuste de inflação sobre os repasses feitos pelo Município às entidades conveniadas

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu ontem (7), em seu gabinete, representantes das entidades conveniadas que integram a rede socioassistencial do Município. Foi o primeiro grande encontro da atual administração com o segmento. O objetivo da reunião foi aproximar a administração municipal das entidades, promovendo a integração entre os prestadores de serviço e a Prefeitura.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, possui 27 convênios firmados com 25 entidades. Os serviços envolvem acolhimento adulto e infantil de alta ou média complexidade, de convivência, inclusão produtiva, pessoa com deficiência no domicílio, oficinas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, casas de passagem, aprendizagem para adolescentes, e serviços socioprofissional.

Marcelo agradeceu a todos os representantes pelo excelente trabalho que as entidades conveniadas ao Município desempenham em prol das comunidades que mais necessitam. “Nós já conhecemos o brilhante trabalho que vocês oferecem. Por isso, nós queremos aproveitar este momento para agradecer a vocês pelos serviços realizados em nossa cidade”, afirmou.

O prefeito afirmou às entidades que a Prefeitura enfrenta uma série de dificuldades, especialmente na questão econômica. Mas todos os esforços da administração municipal têm o objetivo de superar as adversidades, e construir um novo tempo na cidade. “Precisamos voltar a pensar grande, e por isso estamos trabalhando em várias frentes, para desburocratizar os processos na Prefeitura e implementar um novo plano de desenvolvimento industrial. Tudo está sendo planejado e estudado detalhadamente. De forma transparente, vamos discutir com a sociedade, pois é preciso fazer esse debate para definir as nossas prioridades. E tudo isso está sendo feito para que a gente consiga alcançar o nosso grande desafio, que é oferecer serviços públicos de qualidade para toda a população”, destacou.

No encontro, a secretária municipal de Assistência Social aproveitou a oportunidade para agradecer aos representantes das entidades socioassistenciais. “Vocês são nossos grandes parceiros, trabalham em tantas frentes e prestam um excelente trabalho em nosso município. Em nome de todos da Secretaria, afirmo que estamos juntos com vocês. Que a gente possa estreitar essa relação. E que num futuro próximo, quando o Município tiver as condições necessárias, a gente amplie esses convênios e essas parcerias”, afirmou.

Reajuste

Durante a reunião, o prefeito anunciou que a Prefeitura irá conceder o reajuste inflacionário de 7,59% sobre os repasses feitos para a rede socioassistencial, já aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. E os prestadores de serviços de convivência terão aumento de R$6,61 por atendimento executado.A medida passa a valer com base em janeiro de 2017, e por isso, haverá pagamento retroativo.

Atualmente, os repasses feitos pelo Município somam a quantia de R$1.295.655,03, em recursos próprios, para o desenvolvimento e realização de atividades. Com o reajuste, os repasses mensais passam a ser de R$ 1.476.544,95.

Participaram também os secretários municipais de Obras e Pavimentação, Fernando Tunouti; Defesa Social, Evaristo Kuceki; Trabalho, Emprego e Renda, ElzoCarreri; o assessor de Projetos Estratégicos, Luiz Figueira de Mello e o superintendente da Acesf, Douglas Pinheiro (Tio Douglas). Compareceram ainda os vereadores Vilson Bittencourt, Gui Belinati, Filipe Barros e assessores.

