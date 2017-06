Caixa vai disponibilizar R$ 1 bilhão para micro, pequenas e médias indústrias

Empresas associadas à CNI poderão encontrar soluções financeiras e serviços bancários conforme as suas necessidades

A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar mais de R$ 1 bilhão para micro, pequenas e médias empresas do segmento industrial. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital do banco, José Henrique Marques da Cruz, ao assinar um acordo de cooperação com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), ontem (7).

“Hoje, assinamos este acordo com o objetivo de estimular um permanente desenvolvimento. Este acordo representa nosso compromisso e reconhecimento quanto à importância da indústria", destacou Henrique Cruz.

O acordo permite que empresas associadas à CNI encontrem soluções financeiras e serviços bancários adequados às suas necessidades. O vice-presidente lembrou que a CA tem 115 mil empresas do segmento industrial como clientes e, desse total, mais de 98% são micro e pequenas empresas.

Linhas

As linhas de Crédito Especial Empresa e GiroCAIXA oferecem prazo de até 36 meses para pagamento e taxas a partir de 1,52%. No BNDES PROGEREN, o prazo chega a 60 meses, com até 12 meses de carência. As empresas associadas à CNI ainda contarão com isenção de três meses na cesta de serviços.

Nas linhas de crédito para financiamento e investimentos, o prazo chega a 120 meses, com até 24 meses de carência, no BNDES FINAME. A taxa de juros é composta de TJLP, 1,7% a.a. (taxa BNDES), 0,4% a.a. (Intermediação Financeira) e taxa CAIXA (a partir de 2,95% a.a.). No PROGER, o empresário conta com taxa de juros a partir de 5% a.a. + TJLP, com prazo de até 48 meses e até 6 meses de carência.

Asimp/CEF