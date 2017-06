Ratinho Junior participa das comemorações dos 80 anos da Acil e vistoria obras em londrina

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Carlos Massa Ratinho Júnior, participa nesta quinta-feira, 8, em Londrina, do jantar de comemoração dos 80 anos da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), mas também tem outro motivo para comemorar: em breve o Teatro Ouro Verde será reinaugurado.

A Rede Massa fez a campanha “Quero Ver de Novo”, logo após o trágico incêndio que atingiu o teatro, para a reconstrução do Ouro Verde. “Fizemos a campanha porque eu e a minha família temos raízes em Londrina e sei da importância histórica e cultural do Teatro Ouro Verde para toda a região. Quero ver de novo o teatro com grandes apresentações, emocionando os londrinenses”, diz Ratinho Junior.

Na sexta-feira, 9, Ratinho Junior vistoria obras da Sedu na cidade, entre elas, a pavimentação da rua Saul Elkind no bairro Cinco Conjuntos.