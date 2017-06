Secretaria do Idoso promove curso para uso de celular e aplicativos

Idosos podem se inscrever na sede do CCI Oeste ou pelo telefone (43) 3375-0334. Inicialmente, há 15 vagas disponíveis

Para estimular as pessoas acima de 60 anos a obterem mais conhecimentos sobre o uso de celulares e seus aplicativos, a Secretaria Municipal do Idoso está oferecendo o curso “Idoso Conectado”. As aulas começarão no dia 21 de junho, às 14 horas, na sede do Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Oeste "Benedito Camargo Sobrinho" (CCI Oeste), que fica na Rua Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes. Ao todo, serão quatro encontros com 1h30 de duração.

Os idosos podem se inscrever na sede do CCI Oeste ou pelo telefone (43) 3375-0334. Inicialmente, há 15 vagas disponíveis, mas os interessados podem deixar seu nome e telefone, porque será feita uma lista de espera. As linhas de ônibus 308 ou 314 passam pelo local.

A intenção do gerente de Atenção à Pessoa Idosa e professor do curso, Cleir Brandão, é que a oficina seja desenvolvida outras vezes e nos dois centros de convivência. “Este é um curso para que idosos tenham mais conhecimento sobre os aparelhos celulares e os aplicativos disponíveis no mercado. É uma forma de mantê-los incluídos digital e socialmente, além de dar mais autonomia e acesso à informação”, explicou.

Para isso, durante as aulas os participantes poderão trazer suas demandas e dúvidas. Assim, o ministrante poderá ajudá-los direcionando o conhecimento, para que eles encontrem as informações úteis às tarefas do dia a dia, como por exemplo, formas de obter mais detalhes sobre seus direitos, serviços disponíveis na rede pública municipal e atividades de lazer. “Queremos mostrar a possibilidade de aplicativos como do Estatuto do Idoso, da cartilha antiquedas, de jogos que previnem doenças degenerativas e problemas de memória, serviços municipais que estão disponíveis pela internet e outras ferramentas. É uma nova forma de comunicação que pode dar mais protagonismo e independência a eles”, finalizou.

Sobre o CCI Oeste

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa "Benedito Camargo Sobrinho" existe desde 2006. Atualmente, ele oferece atividades como dança, artesanato, palestras educativas, exercícios físicos, oficinas de qualidade de vida e cidadania, educação financeira e de saúde, tardes festivas, e reuniões com grupos de idosos e coordenadores. De fevereiro até o momento, foram realizados quase 2.500 atendimentos às pessoas acima de 60 anos.

Essas ações são realizadas com a ajuda de parcerias com instituições de ensino superior como a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a Unifil, além da Unimed, e de profissionais das secretarias municipais de Saúde, Cultura, Educação, Assistência Social e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), entre outras.

Para firmar parcerias com a Secretaria Municipal do Idoso e desenvolver atividades com os idosos, os interessados devem entrar em contato com o gerente de Articulação Comunitária, Cleir Brandão, através dos telefones dos CCIs. O contato do CCI Oeste é (43) 3375-0334 e do CCI Leste é (43) 3375-0307. Assim, é possível formalizar o voluntariado com o Município.

Ana Paula Hedler/NC/PML