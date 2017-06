Empresários participam de projeto de expansão para empresas de alto potencial em Londrina

Grupo de 15 empresas, selecionadas por edital, estão em busca de expansão de mercado e eficiência em gestão, que proporciona lucratividade crescente

O Sebrae/PR, em Londrina, deu o “ponta pé inicial” no Projeto Empresas de Alto Potencial, que tem como objetivo auxiliar na transformação de empresas de alto potencial e com padrões internacionais de competividade. Os resultados esperados são o aumento médio de 20% no faturamento e de 30% na eficiência de gestão.

Em Londrina, o primeiro Seminário do Projeto de Empresas de Alto Potencial foi realizado no último dia 31. Na ocasião, o especialista Mario Nei Paccagnan fez uma apresentação global do Projeto e dos conteúdos que serão abordados, como: Gestão do conhecimento e Cultura Organizacional; Liderança e os Sete Hábitos das Pessoas altamente Eficazes; Estratégia e Planejamento; Marketing Estratégico, Comportamento do Consumidor e Inteligência de Mercado; e Modelagem de Negócios: Business Model Canvas e Value Proposition Design.

Ricardo Magno, consultor do Sebrae/PR, explica que, após essa primeira etapa de sensibilização, os consultores da entidade irão visitar as empresas para coletar dados sobre maturidade e organização, conhecer o mercado e levantar a opinião de clientes para traçar as estratégias. “O Projeto vai ‘oxigenar’ as ideias, dar inspiração e promover trocas de experiências entre os participantes, que vão contribuir com a elaboração de estratégias, focadas na estruturação da empresa para a expansão do mercado nacional e internacional”, observa.

A Bravobrew, empresa de equipamentos cervejeiros que está há dois anos no mercado, foi uma das selecionadas para participar do Projeto. Paulo Barbetta, da Bravobrew, atua no ramo da inovação e pretende conhecer ferramentas de gestão para obter melhores resultados. “Estamos de olho no mercado internacional, mas precisamos nos preparar para isso. Nossa expectativa, durante o Projeto, é melhorar os rendimentos, ainda em 2017, e a eficiência da empresa”, diz.

Siddhartha Costa, diretor administrativo da AWF Brasil, conta que a empresa, que atua há 54 anos no ensino de línguas estrangeiras, se transformou em franquia em 2016. Com o Projeto de Empresas de Alto Potencial, a ideia é crescer ainda mais e expandir os negócios. “O mercado internacional está nos planos da franqueadora. Já trabalhamos como Sebrae/PR há bastante tempo e é uma honra estar entre as 15 empresas selecionadas no edital na região norte do Paraná”, ressalta.

Alto Potencial

Ricardo Magno destaca que um pequeno negócio de alto potencial é uma empresa que apresenta potencial de crescimento, além de capacidade elevada de se diferenciar e gerar valor por meio da inovação. “Queremos prepará-las para o crescimento acelerado. A intenção é promover expansão de mercado (faturamento) e eficiência na gestão (lucratividade), por meio de capacitações, orientações e consultorias nas áreas de maturidade de gestão, inovação e crescimento econômico sustentável”, informa Magno.

O Projeto prevê a realização de seminários sobre estratégias e planejamento, diagnóstico (maturidade da estratégia atual, análise de mercado e pesquisa com clientes e concorrentes), proposição de estratégias (fixação de metas frente às oportunidades mapeadas), portfólio de estratégias e projetos para viabilizar o crescimento e implementação do controle estratégico.

No Paraná, a ação atenderá um total de 85 empresas, sendo que 15 delas são de Londrina e da região norte. Os participantes foram selecionados por meio de edital, que levou em consideração a maturidade da gestão dos empreendimentos.

Asimp/Sebrae/PR