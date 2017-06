Padre Silvio Andrei lança livro hoje, em Londrina

O padre Silvio Andrei Rodrigues lança o livro “Da Dor ao Amor” (ed. Cia Nacional, 160 pág., R$ 24,90) hoje (8) em Londrina e faz um bate-papo com o público. O evento acontece na Livrarias Curitiba do Catuaí Shopping [rod. Celso Garcia Cid, km 377, Gleba Palhano, tel. 43-3294-8300] às 18h e a entrada é franca.

Na obra, o sacerdote traz generosos conselhos, mensagens de paz e consolo a dor do ser humano. O texto é recheado de casos verídicos que mostram como podemos superar a dor. Como somos fortes o bastante para lutar nas condições mais adversas e encontrar a paz, através do amor.

O padre Silvio Andrei Rodrigues nasceu em Uraí, no estado do Paraná. Ainda bem jovem, trabalhou na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) e aos 18 anos entrou para o seminário, sendo ordenado sacerdote aos 27. Estudou Filosofia na PUC-PR e Teologia no Studium Theologicum, afiliado à Faculdade Lateranense, de Roma.

Participa constantemente de programas de TV e de rádio. Atualmente tem participação na Rádio Capital AM de São Paulo e na Rádio Brasil Sul AM de Londrina-PR, onde realiza a oração do Senhor Bom Jesus diariamente.

Foi vigário da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, em Salto, São Paulo. Hoje é o pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus, na Grande São Paulo, em Pirapora do Bom Jesus, e assessor diocesano de Jundiaí do Conselho de Leigos e da Pastoral da fé e da política. Sendo um verdadeiro comunicador da esperança, o padre Silvio Andrei semeia o amor e a justiça.