Com auxílio do Sebraetec, cerveja londrinense vence prêmio internacional

A Kaffee Beer von Borstel, produzida pela cervejaria familiar von Borstel, ganhou a medalha de ouro no South Beer Cup, realizado na Argentina. Receita da bebida leva o café do norte pioneiro do Paraná

Uma cervejaria familiar londrinense conquistou, em maio deste ano, um prêmio internacional inédito: ganhou uma medalha de ouro no South Beer Cup, uma competição pioneira e consolidada na América Latina, realizada em Mar del Plata, reconhecida popularmente como a “Copa Libertadores” da cerveja especial. Este ano, a premiação ocorreu no final de maio, na Argentina, e a Kaffee Beer von Borstel foi a grande vencedora no estilo Coffee/Chocolate.

A bebida, criada pela Cervejaria von Borstel, leva na composição o sabor do café especial produzido no norte pioneiro do Paraná. O sócio-fundador da empresa, Marcus von Borstel, conta que, por meio do programa Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia, do Sebrae/PR, foi possível acelerar o desenvolvimento da nova receita. “Queríamos criar uma cerveja puro malte com adição de café produzido no norte pioneiro”, afirma.

Com subsídio do programa, a cervejaria desenvolveu, no laboratório do Senai, em Vassouras, no Rio de Janeiro, a bebida com o uso de grãos com um nível de torra médio, vindos da Fazenda Palmeira, em Santa Mariana. “Registramos a patente do uso do café numa extração a frio”, observa. Além da cerveja, durante os testes, também foram feitos a marca e o rótulo. O desenvolvimento do novo produto, inventado para homenagear Londrina, que já foi a “Capital Mundial do Café”, levou cerca de 10 meses.

Na avaliação do empresário, o Sebraetec foi decisivo no processo de criação da nova bebida. “Sem o programa estaríamos lançando [a cerveja] só agora, aproximadamente um ano mais tarde. A contratação dos recursos nos ajudou a alcançar resultados rápidos”, pondera.

Para Marcus von Borstel, a premiação internacional foi consequência do trabalho bem feito. “Sempre visualizamos a melhor bebida para o consumo”, ressalta. A qualidade da Kaffee Beer von Borstel já havia sido reconhecida em março deste ano com uma medalha de bronze no Festival Brasileiro da Cerveja 2017, em Blumenau (SC). O sabor e aroma deliciosos do café paranaense conquistaram muitos apreciadores.

A South Beer Cup é uma competição que reúne cerca de 180 cervejarias artesanais de diversos países sul-americanos como Chile, Argentina, Brasil, Peru, Paraguai, Colômbia, Uruguai, Bolívia e República Dominicana. O evento avalia as cervejas de acordo com o estilo. Em 2017, foram mais de 50 estilos diferentes da bebida.

“A medalha foi uma conquista. Temos orgulho de sermos londrinenses e levarmos o nome da cidade país afora com a Kaffe Beer von Borstel”, comemora. A cerveja pode ser encontrada em mais de 40 pontos de venda em Londrina – cafeterias, bares, empórios, restaurantes, shoppings e mercadões -, além de outras cidades do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

A consultora do Sebrae/PR, Liciana Pedroso, explica que o Sebraetec aproxima os prestadores de serviços tecnológicos dos pequenos negócios. “O programa oferece a oportunidade para as pequenas empresas inovarem através da transferência de tecnologia”, aponta. Com subsídio e acesso a soluções personalizadas, os empresários têm a chance de melhorar processos, serviços e produtos, além de aumentar a competitividade dos seus negócios.

O programa

O Sebraetec tem como principal objetivo oferecer acesso subsidiado a serviços tecnológicos e de inovação para empresas cujo faturamento anual não ultrapasse o teto da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que atualmente é de R$ 3,6 milhões. O suporte tecnológico via Sebraetec vai desde consultorias para identificar as necessidades da empresa, acompanhamento para assegurar os melhores resultados e minimizar os riscos, e até auxílio na melhor escolha para os investimentos em tecnologia e inovação. O Sebraetec atua em áreas distintas, como design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade, inovação, sustentabilidade e serviços digitais. O subsídio contempla 70% do valor total de projetos para acessar serviços tecnológicos e de inovação.

Empresários de micro e pequenas empresas de Londrina e região que tenham interesse em conhecer mais detalhes sobre o funcionamento do Sebraetec e receber orientação específica para inovação em suas empresas, podem entrar em contato com o escritório da entidade no município, que fica na Av. Santos Dumont, 1.335, bairro Aeroporto, ou pelo telefone (43) 3373-8000.

