Expo Japão faz lançamento popular neste sábado (10) 

As danças típicas do Bon Odori e os tambores vibrantes da província japonesa de Okinawa vão invadir o Calçadão de Londrina neste sábado (10) para anunciar a Expo Japão 2017, evento promovido pela ACEL que acontece de 14 a 18 de junho.

A concentração será no Calçadão, em frente ao Banco Santander, às 10h30 e quem abre a programação é o Grupo RKMD - Ryukyu Koku Matsuri Daiko (Tambores Festivos do Reino de Ryukyu) composto por aproximadamente 30 integrantes, conhecido pela alegria, música e belas coreografias.

Em seguida, o tradicional Bon Odori também será apresentado. Apesar de ser conhecido como o dia dos finados, o Bon Odori é alegre e totalmente democrático, pois todos podem entrar e participar.

A Expo Japão é a maior festa da colônia japonesa do Paraná. Neste ano será realizada no período de 14 a 18 de junho reunindo arte, cultura, gastronomia, esporte, produtos agrícola, debates técnicos e outras atrações. Serão cinco dias dedicados à promoção e divulgação das tradições, costumes e hábitos da cultura japonesa. A iniciativa conta com o apoio de centenas de pessoas, japoneses e descendentes que se dedicam voluntariamente ao evento.

A Expo Japão se consolidou como um dos maiores eventos do calendário de Londrina, atraindo gente de toda a região. Esse ano, a estimativa é que mais de 25 mil pessoas compareçam à festa. “O objetivo principal da Expo Japão é o de preservar e divulgar a cultura japonesa e manter os valores e tradições para as novas gerações”, conta Luciano Matsumoto, coordenador geral da festa. “É o momento em que a comunidade nipo-brasileira se une em prol da preservação de suas raízes e costumes, transmitindo seus valores à sociedade londrinense.”

