UEL é eleita a 4ª melhor universidade estadual do Brasil

A UEL se manteve como a melhor universidade estadual do Paraná e a 4º melhor estadual do país, pelo ranking The Top Universities In the World 2017/2018, do Quacquarelli Symonds, divulgado ontem (8). Juntamente com outras nove instituições, a UEL ocupa a 13ª colocação entre as brasileiras. Na mesma posição está a Universidade Federal do Paraná (UFPR), sendo que apenas as duas universidades do Paraná foram classificadas neste ranking.

Entre as 26 mil universidades do mundo, o QS considerou mais de 4 mil, sendo classificadas 980 delas. No Brasil, 22 universidades foram classificadas e todas estão colocadas entre as mil melhores do mundo. Para Sandra Regina de Oliveira Garcia, diretora de Avaliação e Acompanhamento Institucional da Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), este ranking é uma avaliação externa da UEL. "Ele permite que a universidade possa se ver no cenário mundial, nacional e estadual. E nossa referência deve ser as universidades estaduais brasileiras", aponta a diretora.

A diretora destaca também que o QS mostra o espaço que a Universidade conquistou com a internacionalização. "É importante para a instituição ser reconhecida e também para os alunos que vão complementar os estudos no exterior", explica.

Avaliação

Para avaliar as Instituições, o ranking QS considerou itens como reputação acadêmica, citações de pesquisas realizadas, aptidão acadêmica, avaliação entre empregadores e o processo de internacionalização. O ranking geral da edição deste ano está disponível no endereço www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018.

Ranking

A Universidade brasileira melhor rankeada é a USP (121º lugar), seguida pela Unicamp (182ª) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (311ª). Na classificação geral, as três melhores universidades são americanas, sendo elas: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University e Harvard University.

UEL é a 15ª mais conceituada do mundo

A Exame.com avaliou o ranking global da conceituada consultoria QS, divulgado ontem (8) e listou as 15 universidades brasileiras mais conceituadas do mundo. Dentre elas, a Universidade Estadual de Londrina.

Segundo a Exame.com, o ranking publicado anualmente leva em conta a reputação acadêmica (40% da nota), o prestígio entre os recrutadores (10% da nota), a proporção de professores por aluno (20% da nota), número de citações de pesquisas (20% da nota) e a internacionalização (5% da nota).

Confira a lista das Universidades:

Universidade de São Paulo

Universidade Estadual de Campinas

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade Estadual Paulista

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Universidade Federal de São Paulo

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul

Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade de Brasília

Universidade Federal de São Carlos

Universidade Federal de Santa Catarina

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Universidade Estadual de Londrina

Agência UEL