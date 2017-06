Deputado visita clínica odontológica no campus da UEL

O forte trabalho do deputado estadual Cobra Repórter junto à Secretaria Estadual de Saúde (SESA) está garantindo que um sonho antigo da comunidade londrinense e da Universidade Estadual de Londrina (UEL) se torne realidade: a instalação de uma nova Clínica Odontológica no campus da UEL com local apropriado para o atendimento á população e para o aprendizado dos alunos.

O primeiro bloco da Clínica Odontológica (COU) deverá ser inaugurado entre agosto e setembro e isso só está sendo possível graças à atuação do deputado Cobra Repórter, que, desde julho do ano passado, quando foi procurado pelo diretor da clínica, José Roberto Pinto, vem trabalhando para a liberação dos R$ 4,5 milhões que estavam pendentes.

“O diretor estava desesperado, pois tudo estava andando a passos lentos. Fomos então até o secretário Michele Caputo Neto e ao governador Beto Richa, e ressaltamos a importância da nova clínica, pois o local da atuação não tem mais condições de atendimento. Eles atenderam o nosso apelo. Quero agradecer ao governador e ao secretário”, destacou Cobra Repórter.

Ontem (8), o deputado e o direto José Roberto Pinto fizeram uma visita às novas instalações da COU, que deverá ser inaugurada até setembro. Na oportunidade, o diretor solicitou mais uma vez o apoio do deputado, desta vez para a contratação de funcionários para que o atendimento ao público, clínico e o pronto socorro 24 horas possam ser definitivamente transferidos para o campus.

“Estou impressionado com a estrutura do primeiro bloco. É grande e muito completo. Assim será possível dar um atendimento digno à população. Visitei em julho do ano passado a clínica no centro e realmente não tinha mais condições de permanecer lá. Em que pese uma parte das salas de aula, laboratórios, lavanderia e centro cirúrgico ainda fiquem no centro, todo atendimento vem todo para UEL. Estou orgulhoso de ter contribuído para isso”, destacou Cobra Repórter.

Segundo o diretor da Clínica, já são 12 anos trabalhando para que o novo espaço fosse construído. O investimento foi de R$ 18 milhões, sendo que R$ 13 milhões foram no Governo de Beto Richa. No novo prédio da COU serão instalados 153 postos de atendimento em área do primeiro bloco de 4,4 mil metros quadrados, de um total previsto de 11,4 mil metros quadrados.

E tem mais, o deputado se comprometeu, após o término dessa primeira fase, trabalhar para que os outros dois blocos sejam concluídos e o tão sonhado hospital odontológico se torne uma realidade.

Meire Bicudo/Asimp

