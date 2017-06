Tríduo prepara fiéis para a Festa do Pai das Misericórdias

Comidas típicas e shows alegrarão ainda mais os festejos, que terão as presenças de Dom João Inácio Muller, Dom Benedito Beni dos Santos e do fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib

Neste domingo (11/06), data que a Igreja Católica celebra a Santíssima Trindade, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (Av. João Paulo II, s/n, Alto da Bela Vista – SP), celebra a Festa do Pai das Misericórdias, com o tema: “O Pai me olha com Misericórdia”. A comemoração acontece todos os anos no primeiro domingo após o Pentecostes e é a festa oficial do Santuário do Pai das Misericórdias. De 8 a 10 de junho, será realizado o tríduo preparatório.

Durante esses dias, cerca de quatro mil fiéis poderão participar de momentos de Adoração ao Santíssimo, pregações e missas no Santuário; e quermesse no Centro de Evangelização, com comidas típicas e shows do grupo Forronaré e da cantora sertaneja Fernanda Silva.

A abertura do tríduo será feita pelo bispo da Diocese de de Lorena (SP), Dom João Inácio Müller, na quinta-feira (08/06), às 18h. O bispo emérito, Dom Benedito Beni, preside a celebração na sexta-feira (09/06), também às 18h. No sábado (10/06), a missa será às 16h, presidida pelo administrador do Santuário do Pai das Misericórdias, padre Bruno Costa.

Na sequência da programação de sábado, os devotos sairão em procissão até a Ermida Mãe Rainha. A cantora Salette Ferreira encerra a noite de espiritualidade com o show de lançamento do CD “Clamando ao Pai das Misericórdias”, às 21h.

O fundador da Comunidade Canção Nova e reitor do Santuário, Monsenhor Jonas Abib, presidirá a missa solene da Festa, no domingo (11/06), às 15h. Também haverá missas às 7h, às 12h e às 18h.

O Santuário do Pai das Misericórdias tem capacidade para acolher 5.186 pessoas, está localizado em Cachoeira Paulista (SP), dentro da Canção Nova, e integra o Circuito Religioso do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo.

A programação completa da Novena e da Festa do Pai das Misericórdias está disponível no link: santuario.cancaonova.com/artigos/festa-pai-das-misericordias-2017/

