Cursos de Férias da UniFil oferecem 354 temas e mais de 15 mil vagas

Já estão abertas as inscrições para os Cursos de Férias da UniFil, com 354 opções de temas para aprendizado, qualificação, capacitação profissional e novos conhecimentos. É a 17ª edição do maior evento comunitário da universidade, que mobiliza centenas de professores, funcionários e estudantes para receber, de 26 a 30 de junho, milhares de participantes de Londrina e municípios da região.

São 298 cursos presenciais e 56 na modalidade de educação a distância (EaD), com mais de 15 mil vagas em atividades teóricas e práticas nos períodos da manhã, tarde e noite. A expectativa é de superar os oito mil inscritos do ano passado, batendo novo recorde de público.

A diversidade de conteúdo inclui saúde, educação, meio ambiente, nutrição, gastronomia, atividades físicas, esportes, estética, fisioterapia, psicologia, teologia, animais de estimação, tecnologia da informação, direito, agronegócio, arquitetura, design, recursos humanos, gestão de negócios e finanças, entre outros assuntos.

Os Cursos de Férias são uma iniciativa de responsabilidade social e aproximação da UniFil com a comunidade. As inscrições por atividade custam R$ 15,00, com direito a certificado, e algumas têm valores diferenciados devido aos materiais utilizados. Mais informações e matrículas no site web.unifil.br/cursodeferias, telefone (43) 3375.7496 ou centraldeeventos@unifil.br.