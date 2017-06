Um pouco de tudo 

Por: Guilherme Lima

Vamos fazer diferente e abordar vários itens em lances rápidos para explorar um pouquinho de cada assunto:

BRASIL

Sexta de manhã o Brasil enfrenta uma nova Argentina, com Sampaoli no comando e Messi motivado. Sem Neymar e com alguns testes, será que o torcedor vai perdoar uma derrota? Ao passo que se vencer vai assombrar ainda mais o mundo. Tite é mágico!

REAL MADRI

Pobre Juventus! Tomar 4x1 em uma final de Champions League foi triste e demasiado para um time que jogou tão bem o certame como a equipe italiana, contudo, o Real deu aula tática e Cristiano Ronaldo comprovou que tem estrela. Uma constelação toda só dele. E o que escrever sobre Casemiro? O torcedor do São Paulo tem calafrios só de ouvir esse nome...

FLUMINENSE

O sorteio da Primeira Liga coloca o Fluminense no caminho do Londrina. Claro que seria melhor enfrentar o Paraná Clube, contudo, vai ser um bom teste. Para o time e para o público que, até aqui, tem se mostrado tímido (ou sem dinheiro por causa da crise?) nos jogos no Estádio do Café.

SÉRIE D

O Operário de Ponta Grossa com seis pontos lidera sua chave, mas tem todo o returno pela frente. O PSTC precisa vencer fora para avançar e o Foz carece ganhar pelo menos dois dos três jogos para ir adiante. Parece que só o Fantasma vai mesmo em frente. Vamos torcer!

LUSA

Domingo 15h30 no Café, a Portuguesa Londrinense recebe o Iraty em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular onde um sobe da 2º Divisão do Paraná. Na estreia, derrota por 2x0 para o Operário. Na outra chave, o Maringá subiu. No grupo lusitano tem ainda o União de Francisco Beltrão, que tem Ivair Cenci de treinador.

SÓ FERAS

Diego, Conca e Éverton Ribeiro. Com Guerrero de 9. Quem tem uma linha de frente como a do Mengão? É esperar quando o “quarteto fantástico” vai jogar junto pela primeira vez e conferir! O bom futebol agradece!

Guilherme Lima - Jornalista e professor - Londrina - Pr