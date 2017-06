Fase regional dos Jogos Escolares do Paraná começa nesta sexta(9)

Entre os dias 9 e 15 de junho acontece, em Londrina, a fase regional do 64º Jogos Escolares do Paraná (JEPs). A abertura oficial será nesta sexta-feira (9), às 20h, no Ginásio do Colégio Londrinense, com o desfile das delegações participantes.



Os jogos são promovidos anualmente, por meio de parceria entre o governo estadual e as prefeituras, com o objetivo de promover a prática esportiva entre a população escolar, além de revelar talentos no esporte. A competição em Londrina é organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esporte de Londrina (FEL); Secretaria Estadual de Educação; Secretaria do Esporte e do Turismo e Núcleo Regional de Educação (NRE).



Estarão presentes representantes e alunos de escolas estaduais e particulares de 19 municípios: Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana. Os ginásios usados serão o do Colégio Estadual Vicente Rijo, o do Colégio Padre José de Anchieta, o Moringão, o ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes e o Estádio do Café.



Nesta fase regional, cerca de 1.800 alunos-atletas competirão nas modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. “Os jogos têm o intuito de promover o esporte educacional, então é uma forma de incentivar a prática esportiva, a congregação entre eles, além de proporcionar um desenvolvimento tanto esportivo quanto escolar”, explicou a coordenadora técnica do JEPs, Camila Tsuziki.



Os Jogos têm a participação de aproximadamente 100 mil pessoas em todas as fases. Os campeões regionais disputam a fase Macrorregional, de 5 a 9 de julho. A Final A, para estudantes de 15 a 17 anos, será em Apucarana, de 21 a 29 de julho, e a Final B (12 a 14 anos), em Cambé, de 11 a 19 de agosto.

