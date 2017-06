Unopar realiza vestibular neste domingo

A instituição premiará o melhor colocado na prova com uma bolsa de estudos integral

Neste domingo, dia 11, às 14h, acontece mais um vestibular de inverno da Unopar em Londrina. No site www.vestibularja.com.br, além da ficha de inscrição, os candidatos encontram um guia completo com o edital da prova e a relação dos cursos disponíveis como Administração, Arquitetura, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, entre outros. Os interessados podem se inscrever diretamente em uma das unidades localizadas na cidade ou pelo telefone (43) 3371-7805.

A instituição realizará ainda um concurso com bolsas de estudos de até 100% para os melhores colocados. As provas do vestibular serão aplicadas na Unidade Boulevard, e todos os participantes terão direito a estacionamento gratuito no shopping.