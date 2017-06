Fundos patrimoniais podem ajudar universidades brasileiras com recursos

Frente da Educação apoia criação deste tipo de investimento, através do qual as pessoas poderiam doar recursos para as instituições.

Reitores de universidades públicas e de institutos federais de educação lamentaram a falta de recursos nas instituições durante audiência realizada dia 31 de maio na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, que debateu a importância da Educação para o Desenvolvimento Regional.

Uma das saídas seria a instituição dos fundos patrimoniais, medida que é apoiada pelo presidente da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional, deputado Alex Canziani (PTB): “Não basta só ficar esperando o orçamento. Temos que buscar outras soluções, outros caminhos para que a gente possa atender melhor às necessidades das universidades”, salienta o parlamentar paranaense, entusiasta da proposta que está em discussão no Senado.

As instituições de educação superior do Brasil poderão seguir o exemplo de universidades norte-americanas, como Harvard, Stanford, Princeton e Yale, e instituir fundos patrimoniais com o objetivo de fortalecer o ensino e desenvolver a pesquisa.

De autoria da senadora Ana Amélia (PP-RS), o Projeto de Lei do Senado (PLS) 16/2015 altera as Leis 9.249/1995 e 9.250/1995 para permitir às pessoas jurídicas e físicas deduzir do Imposto de Renda as doações efetuadas a instituições. No caso da pessoa jurídica, o limite para dedução seria de 1,5% do lucro operacional. Pessoas físicas teriam um limite de dedução de 6% do valor do Imposto de Renda devido.

Esse instrumento é bastante usado na construção civil, em que cada empreendimento possui um patrimônio próprio, com contabilidade separada das operações da incorporada/construtora, com o objetivo de dar segurança aos adquirentes de imóveis na planta quanto à destinação dos recursos aplicados na obra.

Dessa forma, o patrimônio do fundo ficará sob propriedade fiduciária do instituidor - no caso, universidade, fundação ou associação privada -, mas "não se comunicará" com o patrimônio próprio dele.

Emenda do relator, senador Armando Monteiro (PTB-PE), lista uma série de restrições para a operacionalização do fundo, como a separação contábil, administrativa e financeira em relação ao patrimônio do instituidor. A proposta também veda a utilização de recursos do fundo para a remuneração de qualquer agente público que tenha vínculo com o instituidor.

