A Previdência do futuro próximo: expectativas

Nós que representamos 50 mil servidores da Previdência Social, e que temos 25 anos de lutas ininterruptas em defesa do ideário de Eloy Chaves, e que nestes 93 anos construímos uma Previdência Social com 60 milhões de segurados, 30 milhões de beneficiários, que somos a maior seguradora da América Latina, os maiores distribuidores de renda mínima aos brasileiros das periferias urbanas e dos grotões rurais, respondemos pela maior receita de 70% dos municípios brasileiros, queremos pouco do novo presidente (a) da República:

Que seja retirada do Congresso a proposta de Reforma da Previdência, que não atende ao futuro da própria Previdência, mas a interesses subalternos e que implicaria numa nova reforma em 2018;

Que seja enviada em 2018 uma proposta de Reforma da Previdência e, que seja inscrito na Constituição o dispositivo estabelecendo que não poderá existir beneficio sem contribuição e que o valor do benefício guardará relação com a matriz atuarial;

Que igualmente sejam excluídas da Constituição as disposições de “inclusão previdenciária”, sem pagamento de contribuição ou de contribuição subsidiada;

Que seja definido em Lei que os recursos da Previdência Social não poderão ser utilizados como instrumento de política fiscal;

Que sejam suspensos os instrumentos de renúncias e desonerações contributivas com recursos da Previdência e que, no caso de mantidas, que a Previdência Social seja compensada, pelo Tesouro Nacional;

Que os devedores da Previdência Social, nas dívidas administrativa e ativa, sejam desvinculados dos chamados REFIS, Programas de Refinanciamento de Dívidas, revendo-se para revogação dos prazos de pagamentos que excedam 10 anos;

Que seja definido em Lei que os recursos da Previdência Social não poderão ser utilizados na Desvinculação de Receitas da União-DRU;

Que seja definida em Lei e a desagregação do Orçamento da Seguridade Social do Orçamento Fiscal e que dentro deste a Previdência Social volte a ter orçamento próprio, com receitas e despesas identificadas;

Que seja definido em Lei o modelo de apuração do déficit da Previdência Social, com base na divisão da receita liquida da Seguridade Social pela despesa igualmente líquida;

Que sejam retiradas do Ministério a Fazenda qualquer competência (o grifo é nosso) para legislar, administrar, gerenciar, ou interferir em matéria de Previdência Social.

Que seja recriado o Ministério da Previdência Social, com competências exclusivas de legislar, administrar e gerenciar a Previdência Social,

Que sejam devolvidos ao futuro Ministério da Previdência a gestão da Receita Previdenciária, os Conselhos Consultivos de Previdência Social e Previdência Complementar, o Conselho de Recursos Contributivos, a gestão da dívida ativa, da Previdência Complementar fechada (Previc) (fundos de pensão) e do processamento de dados previdenciários (DATAPREV).

Que sejam transferidas ao novo Ministério da Previdência a administração da Previdência Social aberta (planos de previdência) e do auxílio desemprego.

Que o Ministério da Previdência Social seja autorizado a implantar a Previdência Direta, nos moldes do Tesouro Direto, oferecendo planos de previdência (através da rede bancária) com a garantia do Tesouro Nacional.

Que seja devolvido ao INSS o direito de administrar e gerenciar a receita previdenciária, fixando planos, programas e metas de fiscalização, cobrança, arrecadação, recuperação de créditos, da dívida administrativa e da dívida ativa;

Que seja o INSS autorizado a por em execução planos, programas e projetos relativos à prevenção de acidentes do trabalho e a reabilitação profissional;

Que sejam a Receita Federal e a Advocacia Geral da União autorizadas a transferir ao INSS os auditores fiscais e os procuradores que atuam na dívida administrativa e na dívida ativa, nada impedindo que continuem com vínculos administrativos às suas entidades de origem, mas com subordinação técnica ao INSS.

Que haja valorização das carreiras profissionais do INSS, com formação e capacitação e remuneração justa.

Paulo César Régis de Souza é vice-presidente Executivo da Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social - Anasps - imprensa.byanca@anasps.org.br