Fabi Frota exibe curvas ao dançar despacito

Com direção do marido, Alexandre Frota, musa fitness requebrou ao som do hit do momento em gravação

Fabi Frota requebrou ao som da música Despacito durante uma gravação realizada nesta semana. A musa fitness dançou o hit do momento ao lado do coreógrafo Luizinho na casa noturna The History, em São Paulo.

De microshorts, as curvas de Fabi ficaram evidentes enquanto gravava o clipe comercial que conta com a direção de Alexandre Frota, marido da beldade.

Depois de atrair holofotes no Carnaval 2017, desfilando como musa da Unidos do Peruche, ela já está confirmada como destaque especial da Rosas de Ouro para o desfile de 2018.

(Láu Moreno Empreedimentos Artísticos)