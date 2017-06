Alunos da Unopar doam R$ 450 mil ao Hospital do Câncer em Londrina

Quantia foi arrecadada no 11º Leilão Solidário Aravet

Os alunos e professores do curso de Medicina Veterinária da Unopar de Arapongas tiveram a oportunidade de beneficiar mais uma vez o Hospital do Câncer de Londrina com a doação de R$ 450 mil, quantia arrecadada durante o 11º Leilão Solidário Aravet.

O evento realizado anualmente com a finalidade de levantar fundos em prol da entidade já chegou a atingir mais de R$ 2 milhões em doações ao longo dos anos, valor que colaborou na construção de uma recepção, na instalação de uma passarela entre os prédios e, ainda, com a reforma e ampliação do centro cirúrgico e da UTI.

Tiago Silva/Asimp