Fábia Gouvêa , abre o jogo e confessa que está escrevendo um livro

Fábia Gouvêa, que já foi repórter e apresentadora de Tv, agora como Coach e Palestrante, abre o jogo e confessa que está escrevendo um livro de suas próprias histórias da vida real.

A ex- modelo relata que teve muitos momentos difíceis e de grandes dores e perdas, muitas delas quase a levou a morte e por várias vezes, com isso, resolveu ajudar as pessoas através de seus contos e que sofrem ou sofreram das mesmas dores.

Fábia Gouvêa descobriu que foi possível transformar a sua vida com ferramentas e técnicas das quais ela também revelará em seu livro que será de auto-ajuda e motivacional.

(Láu Moreno Empreedimentos Artísticos)