Luciane Hoepers posa para catálogo de moda fitness e entrega segredo da boa forma

A loira, também conhecida como musa da Lava Jato, revelou o corpo sarado na sessão de fotos

Luciane Hoepers não para de encher o cofrinho. Depois de assinar contrato para ser capa da Sexy de agosto, ela posou para uma campanha de moda fitness da grife Madame Hardcore. As fotos mostram a loira com o corpão impecável.

Aliás as curvas voluptuosas da gata são resultado de muita malhação e dieta. “Meus treinos iniciam pela manhã com aeróbico em jejum de 30 min na areia da praia. No fim do dia, tenho aula de musculação com personal trainer de uma hora e mais exercícios aeróbicos novamente. A concentração dos treinos se dá nos membros inferiores e abdômen”, revela a beldade que não comete loucuras em nome da boa forma.

“Não faço dietas malucas de internet e meu corpo é resultado de muita dedicação e de profissionais que há anos me acompanham. São muitas renúncias e escolhas. Porém não deixo de viver, me divertir e socializar”.

A sessão de fotos para a revista Sexy que trará Luciane na capa acontecerá nesta semana. Ela posará com o título de musa da Lava Jato.

Thiago Freitas/Asimp