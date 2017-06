Governador Beto Richa participa de reunião para liberação de recursos

No último dia 06, o deputado Marcio Nunes participou no Palácio Iguaçu, de uma reunião com o governador Beto Richa, onde foi autorizado os municípios a iniciarem os trâmites para obterem, junto ao Governo do Estado, financiamento para os investimentos. O crédito para as obras é da Fomento Paraná, pela linha Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM).

Melhorias de estradas rurais e da infraestrutura urbana, modernização do parque de máquinas e construção de novos equipamentos públicos são alguns dos projetos de 29 prefeituras, de diversas regiões do Estado, pretendem executar, com apoio do Estado. Os investimentos somam R$ 106,2 milhões.

“São recursos de extrema importância para os municípios. O governo está fazendo sua parte, investindo nos paranaenses”, disse o deputado, Marcio Nunes.

Desde o início deste ano, 285 municípios foram autorizados a encaminharem processos para obter crédito para projetos. No total, os investimentos previstos somam R$ 500 milhões. “Se queremos garantir um Estado mais desenvolvido e uma população com qualidade de vida melhor, temos que apoiar as cidades”, afirmou o governador Beto Richa. “É nas cidades que as pessoas vivem e é onde precisamos investir para garantir que as demandas dos paranaenses sejam atendidas”, acrescentou. “Temos um governo municipalista, que entende as necessidades das cidades”, disse Richa.