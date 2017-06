Steffani Prudêncio posa como "mulher intensa" e relembra bullying

Steffani Prudêncio posa nua como "Mulher Intensa" e relembra bullying: "Perguntavam se tinha esquecido a bunda em casa".

A modelo Steffani Prudencio, a mais nova sensação no mundo dos ensaios eróticos, posou nua para o site de ensaios sensuais Diamond Brazil. Aos 22 anos, a paulistana promete deixar sua marca.

Com passagens pelo reality show Casa Bonita 6, do canal Multishow, e capa de uma revista masculina no Carnaval, a gata mostra que, mesmo nova, já conta com a experiência necessária para fazer sucesso.

"Decidi posar para a Diamond Brazil porque acredito que é um lugar que vem crescendo muito. Os ensaios são de muito bom gosto e, claro, fiquei pelada a pedidos dos fãs. A galera gosta de acompanhar a nossa mudança. No meu último ensaio nu foi uma pegada mais lolita, no Diamond estou mais para uma mulher intensa", explica a morena.

Steffani Prudencio também revela que precisou superar o bullying para conseguir chegar onde está. "Na época do colégio eu sofria bullying mesmo, as meninas populares perguntavam se eu tinha esquecido a bunda em casa, me apelidaram de magrela. Agora elas estão lá todas gordinhas".

(Diamond Brazil)

