Receitas: Brownies Almas Gêmeas

Ingredientes:

1 caixa de Brownie Betty Crocker

2 ovos

3 colheres de sopa de água

1/4 de xícara de chá de óleo (canola)

2 colheres de açúcar de confeiteiro

Instruções:

Aquecer o forno a 175°C. Siga as instruções do pacote para criar a mistura de brownie. Em uma forma para assar cupcakes coloque o conteúdo da mistura (aproximadamente 2 colheres em cada um dos espaços). Levar ao forno de 18 a 22 minutos (ou até inserir um palitinho no centro e sair limpo). Tomar cuidado para não ficarem muito secos. Deixar esfriar na forma por 20 minutos. Retirar e deixar esfriar completamente.

Para finalizar, recortar um coração de papel, colocar em cima dos brownies e espalhar o açúcar de confeiteiro. Retirar o coração de papel antes de comer.

(Yoki Betty Crocker)