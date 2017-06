Receitas: Cookies Compartilhando nossa Vida

Ingredientes:

1 Caixa de Cookies de Baunilha Betty Crocker

1 ovo

2 colheres de sopa de margarina (40g)

Cortador de cookies com formato de coração

Instruções:

Aquecer o forno a 175°C. Em uma tigela misturar a farinha com os ovos e a manteiga até ficarem bem incorporados. Fazer bolinhas pequenas. Aplicar o óleo em spray no cortador de cookies. Pôr o cortador sobre uma assadeira e colocar dentro de uma das bolinhas. Fazer pressão com uma colher até a massa moldar em forma de coração e retire o cortador. Fazer isso com todas as bolinhas deixando uns 5 centímetros de distância entre elas.

Levar no forno de 6 a 8 minutos. Deixar esfriar antes de comer.

(Yoki Betty Crocker)