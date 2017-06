Receitas:  Bolo Paixão de Chocolate

Ingredientes:

Para o Bolo:

1 caixa de Bolo Premium Chocolate Yoki Betty Crocker

1/3 de xícara de óleo vegetal

3 ovos

Cobertura de Chocolate:

1 barra de chocolate

1 xícara de açúcar

1 colherzinha de baunilha

Manteiga

Topping:

6 colheres de caramelo

Instruções:

Aqueça o forno a 175°C. Unte o fundo de 3 formas redondas de 8 ou 9 polegadas. Siga as instruções de preparação que aparece na caixa, utilizando a mistura, o óleo e os ovos. Coloque aproximadamente 1 ½ xícara da massa em cada forma. Levar no forno de 18 a 22 minutos (ou até que consiga inserir um palitinho no centro e saia limpo). Deixar esfriar por 10 minutos antes de tirar da forma.

Enquanto o bolo está assando, coloque o chocolate em uma vasilha mediana. Coloque a manteiga em uma panela e deixe que ferva no fogo médio/baixo. Misture com a baunilha e o açúcar, tampe e leve à geladeira por 1 hora (misturando a cada 10 ou 15 minutos até chegar na consistência desejada).

Colocar uma capa de bolo no prato, adicionar a cobertura de chocolate na parte superior e logo a cobertura de caramelo. Repetir esse mesmo procedimento nos outros 2 bolos. Finalmente decore com pedaços de chocolate e caramelo.

(Yoki Betty Crocker)