Secretaria do Trabalho realiza feira de cursos técnicos

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) realiza nesta semana uma Feira de Cursos Técnicos. O evento acontece hoje (12), dás 8h às 14h, e amanhã (13), na rua Pernambuco, 162. Estarão no local várias escolas da rede estadual que vão ofertar cursos neste segundo semestre. Elas estarão cadastrando os interessados para participar do processo de seleção.

Os cursos começam no dia 26 de julho, e o resultado do processo de seleção será divulgado dia 30 de junho. As aulas serão sempre no período noturno de segunda a sexta-feira. Os cursos são gratuitos e têm duração de um a dois anos. Para realizar a inscrição basta ir à SMTER e levar os documentos pessoais.

A maioria dos cursos têm como requisito o ensino médio completo, mas existe oportunidade para quem concluiu até o ensino fundamental. As escolas montarão seus stands na praça de atendimento do SMTER e vão orientar e cadastrar os trabalhadores. Os cursos ofertados são: técnico em logística; técnico em administração; técnico em eletrônica; técnico em eletromecânica; técnico em química; técnico em alimentos; técnico em edificações; técnico em nutrição e dietética; técnico em segurança do trabalho; técnico em enfermagem; técnico em cuidado com a pessoa idosa; técnico em transações imobiliárias (habilita para ser corretor); técnico em contabilidade; e magistério.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, ressaltou a importância do evento. “As escolas realizam um grande trabalho na oferta dos cursos. Nosso papel é ajudar na divulgação e auxiliar na inscrição, para que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas. Nós abrimos o espaço da Secretaria e vamos reunir todas essas escolas em um local para atender o trabalhador, assim mais gente é envolvida na ação. Na segunda nós temos um fluxo médio de 500 pessoas, e são trabalhadores que terão acesso à informação e a chance de conquistar uma vaga em um desses cursos.”

Matrícula - A lista dos selecionados será divulgada no dia 30 de junho nas escolas que estão ofertando os cursos e na página de Facebook da Secretaria do Trabalho. Para efetivar a matrícula é preciso levar a fatura da Copel como comprovante de residência, documento de identidade e CPF, o histórico escolar e certidão de nascimento ou casamento. É preciso apresentar o documento original e também uma cópia.

N.com