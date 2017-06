Orquestra Acadêmica do 37º FIML oferece bolsas de estudos

As inscrições para jovens músicos participarem da Orquestra Acadêmica do 37º Festival Internacional de Música de Londrina prosseguem até a próxima quinta-feira (15). Trata-se de uma oportunidade de vivenciar intensamente os ensaios com uma orquestra profissional já constituída, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL).

Além de preencher o formulário no endereço www.fml.com.br, o candidato deve enviar vídeo com execução das obras indicadas referentes a cada instrumento para o email direcaoartisticafml@gmail.com. As obras a serem gravadas e enviadas estão à disposição no site, no menu Partituras - Banco de Partituras. As bolsas de estudo incluem isenção da taxa de inscrição para os cursos, hospedagem e alimentação durante o Festival. Fica a cargo do estudante, o deslocamento de ida e volta para Londrina.

Os bolsistas dos naipes das cordas deverão estar em Londrina a partir do 5 de julho para os ensaios do Concerto de Abertura do 37º FIML a se realizar dia 09 de julho no Teatro Ouro Verde e para o Festival Beethoven que será realizado nos dias 11, 13 e 15 de julho. Todos os bolsistas deverão permanecer em Londrina até dia 21 de julho quando será realizado o Concerto da Orquestra do 37ª FIML.

Agência UEL