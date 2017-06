Receitas: Bolo Doçura de Amor

Ingredientes:

1 caixa de Bolo de Baunilha Yoki Betty Crocker

1 ¼ xícara champanhe

1/3 xícara de óleo vegetal

3 claras de ovo

4 gotas de corante vermelho

Champanhe Frosting

½ xícara de manteiga morna

4 xícaras de açúcar de confeiteiro

5 gotas de corante vermelho

¼ copo de champanhe

1 colherzinha de baunilha

Pérolas rosadas comestíveis

Instruções:

Aquecer o forno a 175°C. Unte 2 formas circulares de 8 ou 9 polegadas com manteiga, bicarbonato e farinha.

Em uma vasilha grande misture o conteúdo do bolo e 1 ¼ de copo de champanhe. Adicionar o óleo vegetal, as claras de ovo e o corante. Bater na batedeira elétrica em uma velocidade média por 2 minutos e logo dividir nas formas.

Seguir as instruções que aparecem na caixa para levar ao forno e logo deixar esfriar por volta de 10 minutos. Tire os bolos das formas e deixe descansar completamente por aproximadamente 1 hora.

Em uma tigela média misture os ingredientes do Frosting com uma batedeira elétrica na velocidade média até chegar numa consistência suave. Em um prato coloque o bolo (com o canto arredondado para baixo). Coloque o recheio e logo tampe com o outro bolo (com o canto arredondado para cima). Coloque a cobertura nas laterais e na parte superior do bolo e espalhe as pérolas para finalizar.

(Yoki Betty Crocker)