Musa do Flamengo afirma estar solteira e mais feliz do que nunca

A modelo Ana Paula Governo, considerada a Musa do Flamengo, não deu chances às intenções de milhares de homens ao afirmar que está solteira e mais feliz do que nunca.

"Sou muito feliz. Acho que é melhor ficar sozinha do que mal acompanha né?", disse a morena que foi Musa do Império Serrano no Carnaval do Rio de Janeiro. A Verde e Branca de Madureira conquistou o título do campeonato da Série A e subiu para o Grupo Especial após oito anos.

(PressWoma)

Clique nas fotos para ampliar