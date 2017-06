Isidoria Carvalho mostra corpão em ensaio sensual em estilo MMA

A modelo Isidoria Carvalho , musa fitness, não está nem ai com quem não gosta do seu corpo. A beldade fitness exibiu sua boa forma em um novo ensaio sensual, posando de biquíni e de jaqueta jeans e exibindo Luvas nas mãos, atleta fitness.

“Temos mais espaço hoje para debater muitas questões, mas ainda vivo na pele o olhar de estranhamento de algumas pessoas por ser forte ou então o olhar invasivo porque trabalho com a minha imagem. Ou seja, somos julgadas o tempo todo, mas eu sei me defender, como toda mulher tenho minhas armas”, falou ela que posou sensual .

Mostrando desinibição, a morena também falou da sua relação com a sensualidade. “Nunca me achei vulgar, e cada um sabe do seu quadrado, se alguém quer mostrar o bumbum ninguém tem nada a ver com isso. Meu corpo é minha ferramenta de trabalho e como atleta, se estou bem com ele porque não mostrar os bons resultados né?”, resumiu Isidoria.

Fitness

Com um trabalho rigoroso, a beldade sempre mostra no Instagram os exercícios que faz para manter a boa forma. Ela também faz jejuns de uma dieta rigorosa, nas sua alimentação saudável. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto no seu instagram que tem 61,6mil seguidores.

