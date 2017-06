Olhares e marcas para além das paisagens no Colégio Marista Londrina

Proposta explora a ação no meio ambiente dentro e fora da percepção humana

No mês que se comemora o dia do meio ambiente, o Colégio Marista Londrina (Av. Maringá, 78) realiza hoje, dia 12 de junho, às 19hs a apresentação do projeto “Olhares e marcas para além das paisagens”.

O trabalho foi desenvolvido e concluído por alunos do 3°, 6º e 8º ano do Ensino Fundamental, articulando com distintas áreas do conhecimento, como geografia, história, arte, língua portuguesa e produção de texto.

O foco principal deste projeto transdisciplinar foi apresentar as diferentes maneiras de observar, analisar e criticar algo que está ao redor de todos, mas que não são devidamente percebidas: as paisagens.

Os alunos apresentarão a pesquisa que realizaram sobre a organização das paisagens, desde a formação da Terra até chegar aos dias atuais, pontuando as modificações causadas por grandes ações humanas, principalmente derivadas das Revoluções Industriais.

Segundo o geógrafo Milton Santos, paisagem é: “tudo que nós vemos, o que nossa visão alcança além do que sentimos, ouvimos, ou seja, tudo o que percebemos”. Partindo desse conceito, o Colégio Marista Londrina investiu na ampliação do conhecimento de seus alunos, resgatando um assunto crucial para a humanidade, que é o impacto da ação do homem na natureza.

“Um dos princípios da educação Marista é a formação integral dos alunos, incluindo o cuidado e a responsabilidade com o meio ambiente. Com trabalhos pedagógicos que estimulam o senso crítico sobre o assunto, o Colégio alcança a comunidade do entorno, gerando conscientização ambiental”.