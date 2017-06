Psicologia Ao Seu Alcance: O humor influencia no emagrecimento?

O funcionamento do organismo é muito complexo e emagrecer não é apenas usar uma calculadora para medir as calorias ingeridas diariamente, pois alimentos menos calóricos que outros podem engordar mais. Porém se a pessoa gastarmais calorias do que ingeriu para manter o corpo, ela emagrece e isso não depende do humor. Mas é muito mais fácil emagrecer com humor positivo.Talvez já tenha visto alguém em processo de dieta reclamando que deixou de comer algo que gostava, ou mesmo que passou a se alimentar do que não gosta. Qual sua avaliação sobre esse tipo de reclamação, principalmente se ela vier carregada de emoção?Ela vai ajudar no processo de emagrecimento? Vai melhorar a relação com as pessoas ao redor? A comida que ela ingerir vai ficar mais gostosa? O humor dela vai melhorar porque reclamou? Se a sua resposta for não para essas questões, o que fazer para ajuda-la? Ensine a seguinte lição.

Se for reclamar reclame a quem realmente vai resolver o problema, dessa forma pode ser que seu problema seja solucionado. Caso contrário, antes de falar, passe seu pensamento por três peneiras. Primeira: Peneira da Verdade - O que irá reclamar é verdade? Caso não passe por essa peneira não fale. Mas se passar coloque na segunda peneira: Peneira da Necessidade – o que irá reclamar é necessário falar? Se perceber que não, fique sem reclamar. Mas se avaliar que é necessário, antes de falar passe pela terceira peneira: Peneira da Bondade – O que iráreclamar fará bem ao outro? Fará bem a si próprio? Se não fizer bem, não reclame. Não reclame a quem não vai resolver seu problema. Não crie um clima emocional pesado. Seja leve na vida. Transmita serenidade.

Seguindo esse encaminhamento é bem possível que muitos dos problemas vivido no dia-a-dia deixarão de existir. Bem como haverá uma mudança positiva na vida e isto ajudará no processo de emagrecimento, pois a pessoa agindo e pensando de forma positiva, verá o aspecto bom do processo de emagrecimento e as oportunidades que antes não percebia. Os ganhos com a dieta serão mais valorizados e conseguirá se relacionar com os demais de forma mais atraente.

Psicólogo Flávio Melo Ribeiro - A Viver – Atividades em Psicologia desenvolveu programas psicoterapêuticos que possibilitam ser trabalhados em grupos e individual - flavioviver@gmail.com