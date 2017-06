Tolerância Zero

O Brasil está convivendo com uma enxurrada de escândalos em todas as esferas e a formação do brasileiro tem demonstrado invariavelmente escolher o que é pior. Essa escolha tem explicação. Quando houve a oportunidade de aproveitadores de plantão conquistar espaço nas administrações públicas - não obstante as exigências jurídicas que cada cargo exige -, ainda assim, invariavelmente eles encontram mecanismos em surrupiar a máquina pública.

Nas mais recentes aparições de gravações apresentadas pela televisão brasileira, os números de acertos estratosféricos envolvendo nomes conhecidos nacionalmente, inclusive, do próprio supremo chefe da nação acusam um descontrole sem paralelo na economia do país. Na conversa que teve com Joesley Batista, diretor do Grupo ABS (Iniciais do fundador João Batista Sobrinho - que organizou, no Estado de Goiás, a empresa em 1953), o presidente Michel Temer, demonstrou estar envolvido até o pescoço com essas falcatruas, deixando o país num desconforto incalculável - tudo gravado com um equipamento de péssima qualidade, mas, que dá a ideia real do crime. Tudo isso, permite aos criminosos detentores de cargos públicos a comprarem de forma descarada os votos necessários para assumirem seus postos. Pelas informações nada menos que 1.800 políticos - inclusive ex-presidentes da república -, foram comprados a peso de ouro por esta organização criminosa que, pelo que nos foi dado observar ainda se livra de cinco ações criminais e contundente afirmação que são ficha limpa.

Devemos lembrar que nossa legislação é doente, mal elaborada, até mesmo os textos formados para a infância e adolescentes. Um menino ou menina de 12 anos, por exemplo, não tem permissão para o trabalho. Tenho mais de meio século de atividade, pois comecei aprendendo com 10 anos e aos doze, me tornei o editor de livros mais novo do país. Existem autores mirins que são supervisionados por adultos. No meu caso integrei um grupo de editores na confecção de livros. Não posso reclamar. Foi bom. Trabalhei a vida toda e não penso em parar. Convivi em minha formação profissional com o período militar, quando o Brasil experimentou o golpe de 1964. Naquela época não existia balas de borracha. Eram de chumbo mesmo. Devo mencionar que sou contra esse regime de exceção que tirou muitas vidas inocentes. Mas, a época a convivência da “tolerância zero” permitiu a formação de muitos valores que o Brasil possui nos dias atuais.

Fica um desafio aos autores da jurisprudência brasileira uma formação dos textos jurídicos evitando que abusos dessa natureza venham contaminar os poderes públicos do país, porque atualmente, com o que convivemos, infelizmente, a extinção desses “abutres”, com ações precipitadas poderão ceifar muitas vidas inocentes e não é necessário isso. Não temos cadeias para tanta gente. Pelas circunstâncias que estamos passando temos perspectivas sombrias até obtermos notícias animadoras ao povo brasileiro.

Edilson Elias é jornalista, historiador do Paraná, escritor e diretor presidente do jornal FATOS DO PARANÁ® - edilsonelias@yahoo.com.br